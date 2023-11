1 z 6

Jedna z sióstr ADiHD, Milena Krawczyńska, jest w ciąży i lada chwila urodzi! Jak udało nam się dowiedzieć, gwiazda muzycznej stacji 4fun.tv, przywita na świecie... syna! Na razie młoda prezenterka czuje się świetnie - pozostaje aktywna zawodowo, sporo pracuje i rusza się. Na Instagramie z kolei widzimy sporo zdjęć na których, co prawda, widoczny jest jej ciążowy brzuszek, ale nadal jest on bardzo malutki ;) To urocze! A kiedy urodzi Milena? Zajrzyjcie na kolejne strony!

