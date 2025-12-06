Plac Wolności we Wrocławiu zamienił się w magiczne centrum świątecznej atmosfery. Śnieg, światła i bożonarodzeniowe dekoracje dopełniły niezwykłego klimatu wydarzenia. Publiczność tłumnie przybyła, by wspólnie z artystami poczuć magię zbliżających się świąt. Nie zabrakło momentów wzruszeń – m.in. podczas występu Sławka Uniatowskiego i Natalii Muiangi, którzy zadedykowali „Bardzo cichą noc” wszystkim, których już z nami nie ma.

Kto wystąpił podczas Mikołajek 2025 w Polsacie?

Na scenie Placu Wolności we Wrocławiu pojawiła się prawdziwa plejada gwiazd. Koncert rozpoczął duet Kuba & Kuba, który wykonał energetyczny utwór Skaldów „Z kopyta kulig rwie”. Tuż po nich wystąpiła Roxie Węgiel, prezentując hit Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You”. Następnie pojawiło się trio: Natalia Muianga, Majka Jeżowska i Kasia Sienkiewicz z kultową piosenką „Kto wie, czy za rogiem nie stoi Anioł z Bogiem”.

Maciej Zakościelny wykonał hiszpańskie „Feliz Navidad”, a Kayah i Piotr Cugowski nastrojowo zaśpiewali „Dzień jeden w roku”. W dalszej części koncertu Natalia Muianga urzekła publiczność utworem „Let It Snow”, a Sławek Uniatowski wykonał polską wersję „Driving Home for Christmas”. Kwiat Jabłoni zachwycił wykonaniem „It's the Most Wonderful Time of the Year”.

W drugiej części koncertu na scenie pojawili się również prowadzący: Paulina Sykut-Jeżyna i Piotr Gąsowski, wykonując „Jingle Bells”. „Last Christmas” w wykonaniu Kuby & Kuby, Jacka Sienkiewicza i Macieja Zakościelnego poderwało tłumy do tańca. Kayah powróciła z utworem „Ding Dong”, Doda zaśpiewała „Santa Claus Is Coming to Town”, a Majka Jeżowska wykonała „Kochany panie Mikołaju” z udziałem dziecięcego chóru.

Mikołajki 2025 Fot. Telus/AKPA

Muzyczne hity, które porwały tłumy

Mikołajki 2025 w Polsacie były przepełnione świątecznymi hitami. Nie zabrakło kultowego „Last Christmas” zespołu Wham!, „All I Want for Christmas Is You” Mariah Carey czy „Feliz Navidad”. Polska muzyka również wybrzmiała „Kto wie, czy za rogiem”, „Dzień jeden w roku”, „Bardzo cicha noc” czy „Kochany panie Mikołaju” to tylko niektóre z emocjonalnych wykonań, które rozgrzały serca zgromadzonych.

Kwiat Jabłoni zaśpiewał „It's the Most Wonderful Time of the Year”, który wcześniej wygrał plebiscyt Interii Muzyki na najlepszy świąteczny utwór. Doda poderwała tłumy „Santa Claus Is Coming to Town”, a Natalia Grosiak zaprezentowała „Rockin' Around the Christmas Tree”.

Koncert „Christmas Party - świąteczna lista przebojów” miał również wymiar charytatywny. Przypomniano o działaniach Fundacji Polsat, która od lat wspiera potrzebujących, szczególnie w okresie świątecznym. Artyści wielokrotnie podkreślali wartość wspólnoty, bliskości i wzajemnej pomocy, które w czasie świąt nabierają szczególnego znaczenia.

Wydarzenie poprowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Piotr Gąsowski, którzy nie tylko łączyli występy artystów, ale również sami wystąpili na scenie. Organizatorami byli Telewizja Polsat i Miasto Wrocław. Patronat honorowy objął prezydent miasta Jacek Sutryk. Muzyczną oprawę zapewnili chór „Mam Musical” i Stokłosa Collective Orchestra pod batutą Janka Stokłosy.

Koncert zakończył się wspólnym wykonaniem utworu „Daj im znak” przez wszystkich artystów. Był to wyjątkowy finał, który zjednoczył wykonawców i publiczność w radosnym świętowaniu.

Doda, Fot. Telus/AKPA

Maciej Zakościelny, Fot. Telus/AKPA