Maciej Zakościelny, znany dotąd przede wszystkim jako aktor filmowy i telewizyjny, zaskoczy swoich fanów już 6 grudnia podczas koncertu „Christmas Party – świąteczna lista przebojów”, który odbędzie się we Wrocławiu. Wydarzenie zostanie wyemitowane na antenie Polsatu o godzinie 19:55. To właśnie wtedy widzowie poznają drugie oblicze artysty, który odkrywa przed publicznością swoje muzyczne umiejętności. Zakościelny zaprezentuje się nie tylko jako wokalista, ale również jako skrzypek, ukazując pasję, którą rozwijał równolegle z karierą aktorską.

Maciej Zakościelny zaskakuje talentem muzycznym

Popularność Macieja Zakościelnego jako aktora została ugruntowana przez role w takich produkcjach jak film „Tylko mnie kochaj” czy serial „Czas honoru”. Niedawno artysta zdobył także sympatię widzów jako finalista 15. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Widzowie pokochali go za naturalność, elegancję ruchu i charyzmę sceniczną. Teraz Zakościelny zaskakuje kolejnym talentem muzycznym. Niewielu fanów wiedziało, że artysta ma za sobą poważne wykształcenie muzyczne.

Maciej Zakościelny ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli w klasie skrzypiec. Zamiłowanie do muzyki towarzyszyło mu od młodych lat i wciąż pozostaje ważną częścią jego życia zawodowego. Obecnie Zakościelny koncertuje w całej Polsce wraz ze swoim zespołem. Repertuar, który prezentują, to aranżacje utrzymane w klimacie jazzowo-swingowym. Artyści zachwycają publiczność nie tylko jakością wykonania, ale także elegancją i emocjonalnym podejściem do każdego utworu.

Koncert we Wrocławiu już 6 grudnia. Transmisja w Polsacie

Występ Macieja Zakościelnego na koncercie „Christmas Party - świąteczna lista przebojów” będzie jednym z punktów kulminacyjnych tegorocznych wydarzeń świątecznych transmitowanych przez Polsat. Koncert odbędzie się we Wrocławiu, a jego emisję zaplanowano na 6 grudnia o godzinie 19:55. Organizatorzy wydarzenia nie kryją ekscytacji udziałem artysty, który wniesie do świątecznego show wyjątkowy klimat i artystyczną jakość. Będzie to okazja, by zobaczyć Zakościelnego w zupełnie nowej roli.

Dla wielu fanów odkrycie muzycznych zdolności Macieja Zakościelnego będzie sporym zaskoczeniem. Artysta do tej pory skupiał się przede wszystkim na aktorstwie, jednak jego pasja do muzyki rozwija się już od lat i teraz ma szansę zaistnieć szerzej.

Zobacz także: Sara Janicka jest po rozwodzie. Zabrała głos ws. relacji z Zakościelnym

Artur Zawadzki/REPORTER