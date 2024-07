Co dla Mikołaja Roznerskiego jest ważniejsze od pracy? Syn Antek! To jemu aktor poświęca czas, gdy nie ma dni zdjęciowych. Aktor zagrał ostatnio w filmie "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" i jest jedną z największych gwiazd serialu "M jak miłość", ale swojej przyszłości wcale nie wiąże z aktorstwem.

Nie zabijam się o pracę, wykorzystuję to, że to mam, kocham ten zawód, ale nie napalam się na to, że będę to do końca życia robił, dlatego robię sobie plecy. Podchodzę do tego zawodu z ogromnym dystansem. Ten zawód jest bardzo niewdzięcznym, raz kocha, raz nienawidzi. A ważne jest dla mnie moje dziecko i w momencie, gdy mogę się nim zajmować, poświęcam się mu w 100%, powiedział w rozmowie z Party.pl Mikołaj Roznerski.