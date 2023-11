Mikołaj Roznerski w rozmowie z Party.pl zdradził, czy rola geja w filmie "Narzeczony na niby" była dla niego trudnym wyzwaniem. Niedawno odbyła się uroczysta premiera komedii romantycznej Bartosza Prokopowicza, w której występuje cała plejada gwiazd takich jak: Julia Kamińska, Tomasz Karolak, Sonia Bohosiewicz, Piotr Adamczyk, Piotr Stramowski czy właśnie Mikołaj Roznerski. Aktor wciela się w postać Barnaby - przystojnego homoseksualisty. To pierwsza taka rola na koncie aktora, dlatego postanowiliśmy zapytać go o to, czy miał obawy przed zagraniem geja w filmie "Narzeczony na niby".

Posłuchajcie, co powiedział nam Mikołaj Roznerski!

Mikołaj Roznerski w filmie "Narzeczony na niby".