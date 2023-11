1 z 6

Zero tłuszczu - same mięśnie! Takie ciało nie bierze się znikąd. Mikołaj Roznerski został przyłapany podczas treningu na siłowni. Najpierw rozgrzewka, bieżnia, podciągnięcia na drążku, a potem prawdziwy męski sport walki!

Zobacz w naszej galerii jak Mikołaj Roznerski wylewa siódme poty, po to by pochwalić się na koniec idealną muskulaturą. To co? Może Mikołaj zainspiruje was do pójścia na siłownię? ;)

