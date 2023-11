Mikołaj Krawczyk i jego partnerka, Sylwia Juszczak jakiś czas temu zostali rodzicami. Do tej pory oboje mieli synów z poprzednich związków i kiedy na świat przyszła córeczka pary - wprost oszaleli na jej punkcie. Para nie pochwaliła się jeszcze, jakie imię wybrali dla dziewczynki, ale często pokazują zdjęcia z dzieckiem w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu aktor umieścił zdjęcie ze wspólnego spaceru z córką, podczas którego towarzyszyli mu synowie ze związku z Anetą Zając. Teraz opublikował kolejne urocze zdjęcie. Musicie je zobaczyć!

Reklama

Mikołaj Krawczyk ze śpiącą córeczką!

Mikołaj Krawczyk pochwalił się na Instastories uroczym zdjęciem ze śpiącą córeczką. Aktor zdecydował się pokazać, jak wygląda to zdjęcie na Instagramie, a jak wyglądało w rzeczywistości. Okazuje się, że wyidealizowany instagramowy świat często bardzo odbiega od życia i coraz więcej gwiazd i influencerów pokazuje fotografie z cyku Instagram vs rzeczywistość. Ma to pokazać szerszemu gronu odbiorców, że świat w mediach społecznościowych to jedynie kreacja.

Instagram vs rzeczywistość

Na Instagramie widzimy słodkie zdjęcie taty z córeczką, a dzięki filtrom i retuszowi wygląda niemal idealnie. Z kolei w rzeczywistości sfotografowana sytuacja pokazuje zmęczonego ojca ze śpiącym dzieckiem siedzącego na krześle w poczekalni. W drugiej opcji zdjęcie nie wydaje się już tak atrakcyjne. Prawda? Oceńcie sami!

Zobacz także: Mikołaj Krawczyk pokazał swoją córkę. Zabrał ją na spacer razem z rodzeństwem!

Mikołaj Krawczyk pokazał zdjęcie z cyklu Instagram vs rzeczywistość

Instagram

Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak tworzą szczęśliwą parę

Instagram