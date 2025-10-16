Mija rok od śmierci Liama Payne'a. Ukochana wspomina ich ostatnie pożegnanie
Kate Cassidy, była partnerka Liama Payne’a, opublikowała poruszające nagranie na TikToku, ujawniając, jak wyglądały ich ostatnie wspólne chwile tuż przed tragiczną śmiercią artysty w Buenos Aires 16 października 2024 r.
Liam Payne, były członek zespołu One Direction, zmarł 16 października 2024 roku w Buenos Aires. 31-letni artysta poniósł śmierć w wyniku upadku z balkonu hotelowego pokoju. To dramatyczne wydarzenie wstrząsnęło fanami na całym świecie.
Autopsja przeprowadzona po jego śmierci wykazała liczne obrażenia ciała. Raport toksykologiczny potwierdził obecność alkoholu, kokainy oraz leków przeciwdepresyjnych w organizmie muzyka. Śmierć Liama Payne’a była niespodziewana i tragiczna, a okoliczności zdarzenia wzbudzają ogromne emocje. Jutro minie rok o tragicznych wydarzeń. Kate Cassidy wspomina, jak wyglądało ich ostatnie pożegnanie w Argentynie.
Emocjonalne nagranie Kate Cassidy
12 października 2025 roku, na kilka dni przed pierwszą rocznicą śmierci Liama Payne’a, jego była partnerka Kate Cassidy opublikowała wideo na TikToku (@kateecass). Influencerka postanowiła podzielić się ze światem wspomnieniem ich ostatnich chwil razem.
W nagraniu Cassidy podkreśliła, jak ważne jest, by mówić bliskim, że się ich kocha. Zwróciła uwagę na kruchość życia i nieprzewidywalność losu. „Nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro” - powiedziała we wzruszającym tonie.
Ostatnie słowa Liama Payne’a przed śmiercią
W swoim emocjonalnym wyznaniu Kate Cassidy opisała ostatnie pożegnanie z Liamem. Wspomniała, że siedząc z nim na kanapie, mówiła mu, jak bardzo go kocha i jak bardzo będzie za nim tęsknić.
Spojrzał na mnie i powiedział: ''Kate, przegapisz swój lot. Zachowujesz się, jakby to był ostatni raz, kiedy mnie widzisz''. Nie wiedziałam wtedy, że miał rację.
Kilka miesięcy po śmierci Liama Payne'a Kate Cassidy opowiadała również o tym, jak dowiedziała się o tragedii. "Jestem szczęśliwa, że nie dowiedziałam się o tym z mediów społecznościowych, bo po prostu nie mogłam sobie tego wyobrazić. Byłam w domu z naszym psem, przeglądałam TikToka, gdy zadzwonił do mnie jeden ze znajomych Liama. Nie mogłam w to uwierzyć. Na początku myślałam, że to tylko plotka". Wyznała także: "Kiedy oficjalnie dowiedziałam się, że wiadomość jest prawdziwa, poczułam się otępiała. Próbowałam do niego zadzwonić. Zadzwoniłam praktycznie do wszystkich. Potem skontaktowałam się z jego rodziną, a moja mama wsiadła do pierwszego samolotu, żeby być ze mną. Pamiętam, jak chodziłam po domu — biedna Nala myślała, że próbuję się bawić, ciągle na mnie skakała. Tej nocy w ogóle nie spałam" - mówiła w rozmowie z "The Sun".
