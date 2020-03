Mieszkanie Katarzyny Zielińskiej to oaza zieleni! Ilość roślin robi wrażenie

Katarzyna Zielińska to jedna z aktorek, która zdecydowanie należy do najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie. Okazuje się, że wyróżnia się świetnym gustem nie tylko jeśli chodzi o styl, ale również aranżację wnętrz. Dom Katarzyny Zielińskiej to prawdziwa oaza zieleni! Rośliny zobaczymy niemal w każdym pomieszczeniu, a łazienka wygląda prawie jak egzotyczna palmiarnia. Zobaczcie zdjęcia wnętrz w domu gwiazdy serialu "Zawsze warto"! Będziecie zachwyceni!

Jak mieszka Katarzyna Zielińska?

W domu aktorki dominującymi kolorami jest biel, zieleń i złoto. Ciepłe beże idealnie komponują się z naturalnym drewnem i dodatkami w kolorze butelkowej zieleni. Z całą pewnością można powiedzieć, że to wnętrze z charakterem! Sami zobaczcie...

Instagram/Katarzyna Zielińska

Widać, że Katarzyna Zielińska uwielbia kolor zielony. To on dominuje niemal we wszystkich pomieszczeniach w domu aktorki.

Instagram/Katarzyna Zielińska

Zieleń zobaczymy również w kuchni. Białe meble i drewniane dodatki idealnie komponują się z zieloną tapetą, która znajduje się na ścianie w salonie.

Instagram/Katarzyna Zielińska

Na szczególną uwagę zasługuje sypialnia, w której na pierwszym planie zobaczymy ogromne łóżko i zasłony w ciepłym beżowym kolorze. Oczywiście nie mogło zabraknąć też dekoracji w postaci ogromnej palmy i złotych lamp!

Instagram /Katarzyna Zielińska

Z kolei łazienka to istna oaza zieleni, którą - jak widać - chętnie zajmują się synowie aktorki. Kąpiel w takim wnętrzu to prawdziwe SPA dla zmysłów.

Instagram/Katarzyna Zielińska

Gwiazda serialu "Zawsze warto" ma do dyspozycji też taras i ogród. Często się tam relaksuje i czyta książki, co możemy zobaczyć na Instagramie Katarzyny Zielińskiej.