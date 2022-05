Michele Morrone w poruszającym wyznaniu! Co z jego relacją z Anną-Marią Sieklucką?

Michele Morrone znany z filmu "365 dni", który powstał na podstawie książki Blanki Lipińskiej o tym samym tytule, trafił do szpitala. Aktor udostępnił jedno ze zdjęć na Instastory. Widzimy na nim Michela, który leży na szpitalnym łóżku, podłączony jest do kroplówki. Morrone nie zdradził, co dokładnie się stało. Wiemy jedynie, że przeszedł operację, o której wspomniał fanom, by nieco ich uspokoić. Zadbanie o siebie i swoje zdrowie ułatwi Ci dostępny w DOZ pl kod rabatowy . Michele Morrone o swojej operacji Mała operacja, ale jest ok - napisał Morrone. Zobacz także: Jak uważnie oglądałaś film "365 dni"?! Rozwiąż nasz gorący QUIZ! Na szczęście stan Michela jest obecnie stabilny. Jego stan już się poprawił i w tym momencie aktor czuje się coraz lepiej. Michele, życzymy ci dużo zdrowia! Zobacz także: Oto 5 filmów na Netflixie podobnych do "365 dni"! Tym zdjęciem Michele Morrone z "365 dni" podzielił się z fanami. Michele Morrone przygotowuje się do gry w hiszpańskojęzycznym serialu Netflixa "Toy Boy". Jak widać, jego przygotowania muszą zostać na chwilę przerwane ze względu na stan zdrowia aktora. Mamy nadzieję, że Michele jak najszybciej wróci do formy, czego oczywiście mu życzymy.