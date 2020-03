Michel Moran zdradził nam swój sekretny przepis na wyjątkowe danie... Musicie spróbować!

Epidemia koronawirusa sprawiła, że większość z nas pracuje z domu albo zajmuje się dziećmi. Obecnie nie mamy możliwości pójścia do kawiarni i naszych ulubionych restauracji. Czy to oznacza, że musimy rezygnować z pysznych dań? Oczywiście, że nie! To dobry moment, aby podszlifować swoje umiejętności kulinarne i wypróbować nowe smaki. Szczególnie teraz warto sprawiać sobie (i domownikom) małe przyjemności. Postanowiliśmy umilić wam ten czas i... mamy coś wyjątkowego! Jest to przepis na wykwintny obiad od samego mistrza kuchni z ponad 30-letnim doświadczeniem i gwiazdy programów kulinarnych. O kim mowa? Oczywiście o Michelu Moran! Słynny kucharz jest również ambasadorem marki Kenwood. Odkryj, jak zrobić przepyszną potrawę w domowym zaciszu i poczuj się jak w eleganckiej restauracji!

Przepis Michela Moran na doskonałą perliczkę

Michel Moran specjalnie dla czytelników Party.pl podzielił się swoim przepisem na piersi perliczki z musem z zielonego groszku i mięta oraz konfiturą z czerwonej cebuli i pistacjami. Przygotowanie tej potrawy może zająć trochę czasu, ale na dobre rzeczy zawsze warto poczekać:). Szczególnie w obecnej sytuacji mamy czas na kuchenne eksperymenty, a smak tego dania wynagrodzi wszystko! Jest jednak pewien sposób, jak możemy ułatwić sobie gotowanie na co dzień, nie tylko w przypadku wykwintnych obiadów.

Wyobraź sobie urządzenie, które zamiast ciebie ubija białka, zagniata ciasto na makaron, pizzę albo pierogi. Dodatkowo drobno szatkuje warzywa i zioła. Mieli mięso, ryby, twarde sery, a nawet orzechy i ziarna kawy. Wyciska cytrusy oraz robi pyszne soki warzywno-owocowe. Brzmi jak marzenie, prawda? Jednak to nie bajka, a urządzenie, które jest dosłownie na wyciągnięcie ręki! Kuchenny robot planetarny Prospero+ KHC29.WoSI od Kenwood spełni twoje wszystkie kulinarne zachcianki, dzięki mocnemu 1000-watowemu silnikowi. Zestaw przystawek oraz praktyczne funkcje, takie jak 6 prędkości pracy, praca pulsacyjna oraz 3 gniazda obrotów, umożliwią przygotowanie bogatego repertuaru dań i deserów. Robot posiada 3 wytrzymałe mieszadła – trzepaczkę, hak do ciasta i mieszadło K. W zestawie znajdziesz blender, malakser, maszynkę do mielenia, wyciskarkę do cytrusów, sokowirówkę, uniwersalny młynek i osłonę przeciw chlapaniu. Jeden robot, a tyle możliwości! Pomyśl sobie ile czasu i miejsca można zaoszczędzić, dzięki Prospero+ KHC29.WoSI od Kenwood. My jesteśmy szczerze zachwyceni jego kulinarnymi umiejętnościami:).

A teraz nadszedł czas na obiecywany przez nas przepis Michela Moran!

Piersi perliczki z musem z zielonego groszku i miętą oraz konfiturą z czerwonej cebuli i pistacjami

Składniki:

2 piersi z perliczki

250 g mrożonego groszku zielonego

3-4 liście świeżej mięty

2-3 czerwone cebule

Ocet czerwony winny

Cukier

Sól

Pieprz

2 łyżki śmietany 36%

100 g masła

40 g pistacji

1 marchewka

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w ćwiartki i wrzuć do kostkarki robota planetarnego Kenwood Prospero (opcjonalnie pokrój w kostkę). W małym rondelku rozgrzej odrobinę oleju i wrzuć cebulę. Smaż ją powoli, a gdy zrobi się miękka (po około 10 minutach) dopraw octem, łyżeczką cukru, a na koniec solą.

Do ¾ wysokości rondla nalej wodę, mocno posól i zagotuj. Wrzuć groszek i gotuj 2 minuty od momentu zagotowania. Odlej i przepłucz zimną wodą. Wrzuć groszek do kielicha blendera i delikatnie zmiksuj na nieidealnie gładką masę. Przełóż groszek do rondelka, dodaj posiekaną miętę, całość podgrzej. Dodaj śmietanę, sól i pieprz.

Umyj piersi perliczki i delikatnie je osusz. Odetnij polędwiczki — możesz je wykorzystać np. do sałatki. Przypraw mięso z obu stron solą i pieprzem. Na patelni rozgrzej odrobinę oleju (musi być mocno rozgrzana). Smaż mięso z obu stron, aż będzie rumiane (w połowie smażenia dodaj odrobinę masła). Przełóż je do brytfanki/ naczynia żaroodpornego i wstaw do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni na około 15-20 minut.

Marchewkę obierz i pokrój w cienkie poprzeczne plasterki. Odlej tłuszcz po smażeniu perliczki, podgrzej patelnię (tę samą, na której smażone było mięso!) i wrzuć marchewkę. Dodaj odrobinę wody, soli i cukru. Smaż powoli do momentu aż będzie miękka, ale delikatnie chrupiąca.

Pistacje włóż do młynka i zmiel na niezbyt drobne kawałki.

Ułóż na talerzu piersi perliczki i udekoruj przygotowanymi wcześniej dodatkami. Posyp pistacjami.

Smacznego!

