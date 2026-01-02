W sierpniu 2025 roku Michel Moran, jeden z najbardziej znanych restauratorów w Polsce i juror programu „MasterChef”, potwierdził informacje o rozwodzie z żoną Haliną. Po dwóch dekadach wspólnego życia ich drogi się rozeszły. Para poznała się w Luksemburgu, gdzie Moran rozwijał karierę w renomowanej restauracji. Dla Haliny zdecydował się na przeprowadzkę do Polski, gdzie otworzył lokal w Warszawie i wspólnie budowali życie prywatne i zawodowe. Z czasem jednak zaczęły się pojawiać doniesienia o kryzysie w związku, a ostateczne potwierdzenie rozstania Moran przekazał mediom latem ubiegłego roku.

Kim jest nowa partnerka Michela Morana?

Po rozwodzie Michel Moran zaczął układać sobie życie na nowo. Media ujawniły, że jego nową partnerką jest Małgorzata - kobieta młodsza o 10 lat. Według informacji podanych przez tygodnik „Na Żywo”, poznali się przypadkiem dzięki wspólnym znajomym. W chwili spotkania oboje byli w innych związkach, jednak z czasem nawiązali relację. Małgorzata pracuje w warszawskiej kancelarii i jest mamą dwóch córek. Ich relacja rozwija się intensywnie i para coraz częściej pokazuje się publicznie.

Michel Moran i Małgorzata po raz pierwszy pojawili się razem na prestiżowym Balu Fundacji TVN, co wywołało duże zainteresowanie mediów i fanów restauratora. Później widziano ich wspólnie na gali „Doskonałość Roku”. Wówczas jednak nie opublikowali wspólnego zdjęcia w mediach społecznościowych. Dopiero początek 2026 roku przyniósł oficjalny debiut ich związku online.

Michel Moran publikuje pierwsze wspólne zdjęcie z Małgorzatą

Nowy Rok para przywitała w wyjątkowy sposób - w egzotycznej scenerii Nowej Kaledonii. To właśnie tam powstało pierwsze wspólne zdjęcie Michela Morana i Małgorzaty, które restaurator opublikował w mediach społecznościowych. Pod fotografią opisał:

Uwielbiam, kiedy rok się zaczyna tak urokliwie.

Internauci natychmiast zareagowali na zdjęcie. Pojawiły się komentarze i gratulacje. To pierwsze tak intymne ujęcie pary, które Moran udostępnił publicznie. Reakcje fanów wskazują, że związek jurora „MasterChefa” budzi ogromne emocje i ciekawość.