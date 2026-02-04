Michel Moran, znany juror programu „MasterChef”, zaniepokoił fanów niepokojącym wpisem w mediach społecznościowych. Na opublikowanym zdjęciu widać jego rękę w opatrunku i stabilizującej szynie. Widok ten jednoznacznie sugeruje poważny uraz.

Michel Moran pokazuje kontuzjowaną dłoń

W najnowszym poście Michel Moran zamieścił wymowny komentarz:

Brak uwagi? Pecha? Za późno, żeby zastanowić. Jestem złamane.

Publikacja wzbudziła wiele emocji. Internauci nie kryją zaniepokojenia, ponieważ kucharz nie podał żadnych szczegółów dotyczących okoliczności wypadku.

Brak szczegółów jedynie potęguje napięcie i niepokój wśród jego sympatyków. Pojawiają się pytania, czy uraz nie jest efektem nieszczęśliwego zdarzenia podczas pracy w kuchni lub czy wydarzył się poza obowiązkami zawodowymi.

Lawina komentarzy po wpisie Michela Morana

Wpis wywołał natychmiastową reakcję obserwatorów. Fani i osoby ze świata gastronomii zaczęli przesyłać Michelowi Moranowi słowa wsparcia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Na Instagramie pod wpisem pojawiły się komentarze obserwatorów:

Kochany! Szybkiego powrotu do zdrowia. Niedługo się widzimy.

Zdrowia i wytrwałości.

Szef, zdrówka!!!! Pozytywne myślenie najważniejsze.

Głos zabrała również Anita Werner, która napisała: