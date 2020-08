Michał Żebrowski pokazał urocze zdjęcie z synem! "Przepiękne" komentują internauci

Michał Żebrowski opublikował piękne zdjęcie z najmłodszym synem. Gwiazdor serialu "Na dobre i na złe" pochwalił się swoim szczęściem, a internauci zachwycili się słodkim widokiem ojca przytulącego się do malutkich stóp dziecka. Musicie zobaczyć najnowsze zdjęcie Michała Żebrowskiego. To najsłodsze co dziś zobaczcie!

Internauci zachwyceni nowym zdjęciem Michała Żebrowskiego

Zaledwie kilka dni temu żona Michała Żebrowskiego urodziła ich trzecie dziecko. Para przywitała na świecie kolejnego syna, który otrzymał piękne, tradycjne imię Feliks. Ostatnio dumni rodzice po raz pierwszy pokazali zdjęcia chłopca zrobione zaraz po jego narodzinach. Teraz gwiazdor serialu "Na dobre i na złe" opublikował na Instagramie nową fotkę, która zachwyciła jego fanów. Na zdjęciu Michał Żebrowski przytula się do malutkich stóp malego Feliksa.

Giry- napisał dumny tata.

- Jakie cudne te giry😍

- Przepiękne zdjęcie! ❤️

- wzruszyłam się, kurcze 💛

- Cudowny widok ❤️

- coś pięknego ❤️- komentują internauci.

Zobaczcie zdjęcie, które tak bardzo zachwyciło fanów Michała Żebrowskiego. Przyznajemy, że to najsłodszy widok na świecie!

Michał Żebrowski pokazał piękne zdjęcie.

Aleksandra i Michał Żebrowscy zaledwie kilka dni temu po raz trzeci zostali rodzicami.