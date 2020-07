Michał Wójcik pojawił się w "Pytaniu na śniadanie" i opowiedział o dramacie swojej partnerki. Kabareciarz, którego wszyscy doskonale znają z grupy "Ani Mru-Mru" podziękował wszystkim internautom, którzy wpłacili pieniądze na leczenie jego ukochanej. Michał Wójcik nie mógł powstrzymać łez, kiedy odczytywał wiadomość napisaną przez swoją partnerkę. Wzruszenia nie ukrywali również prowadzący "Pytanie na śniadanie".

Partnerka Michała Wójcika walczy z nowotworem

Zaledwie kilka dni temu chyba wszystkie media poinformowały o dramacie uwielbianego przez widzów gwiazdora z kabaretu "Ani Mru-Mru". Okazało się wówczas, że ukochana kabareciarza poważnie zachorowała. U partnerki Michała Wójcika wykryto nowotwór. W sieci ruszyła zbiórka na leczenie kobiety - na leczenie i pobyt w klinice partnerka gwiazdora potrzebowała aż 150 tysięcy złotych.

Kochani, całe życie pomagałem dziś wyciągam rękę i proszę o pomoc was. Moja Jani zachorowała, ma raka- ale rak to nie wyrok i chcemy podjąć z nim walkę. Dziś proszę was o pomoc o fundusze na pobyt Jani w klinice. Liczy się każda chwila i każdy grosz- w poruszającym nagraniu apelował Michał Wójcik.

Jak już wiemy, internauci i fani Michała Wójcika nie zawiedli i w zaledwie kilka dni zebrali całą sumę na leczenie kobiety. Dziś, w środę 8 lipca, Michał Wójcik pojawił się w programie "Pytanie na śniadanie", żeby podziękować za pomoc i wsparcie. Kabareciarz nie chciał mówić o szczegółach choroby swojej partnerki, ale powiedział, jaka była diagnoza lekarzy.

Nie chcemy za bardzo mówić o tym, bo to są sprawy bardzo osobiste, natomiast ten rak jest bardzo niebezpieczny. Jest to śluzak potrójnie ujemny- powiedział Michał Wójcik.

Kabareciarz dziękował za wsparcie swoim fanom i odczytał wiadomość, jaką napisała jego partnerka.

Kochani, nieoceniona jest pomoc i wsparcie jakie od was dostałam. Choroba pokazała mi, że jestem człowiekiem małej wiary. Wy sprawiliście, że chcę się zmienić na lepsze, że zaczynam wierzyć. Jestem wdzięczna za każdy grosz, a najbardziej za słowa wsparcia i modlitwę, bo to one dały mi siłę. Gdy w dniu swoich urodzin spojrzałam na zbiórkę, gdzie kwota przekraczała oczekiwany rezultat byłam onieśmielona, że jest tylu dobrych ludzi. Czytając wasze słowa wsparcia i modlitwy popłakałam się (...) - czytał łamiącym się głosem kabareciarz.

Michał Wójcik nie mógł powstrzymać wzruszenia czytając wiadomość swojej ukochanej.

(...) Poczułam napływ siły, której zaczynało mi brakować. Poczułam, jakbym miała armię za plecami, a z taką siłą na pewno pokonam chorobę. Wybaczcie, że nie chcę opowiadać o sobie, leczeniu i chorobie. Zawsze starałam się być dla innych. Głęboko wierzę, że choroba przychodzi z jakiegoś powodu, teraz wiem, że potrzebuję czasu, żeby skupić się na sobie, by pokonać chorobę. Dlatego proszę uszanujcie, że chcę w spokoju przejść proces leczenia. Wiem, że ten spokój jest mi obecnie potrzebny. Bardzo dziękuję i życzę wam samych wspaniałości, Jani.

Słowa Michała Wójcika i list jego partnerki poruszyły prowadzących poranny program TVP. Ida Nowakowska ze łzami w oczach dziękowała kabareciarzowi za tak ważne spotkanie.

Dziękujemy za słowa które przekazałeś. To jest piękne, jak ludzie mogą sobie pomagać, po to też jesteśmy tutaj wspólnie, razem, żeby w takich momentach trudnych się wspierać. To jest piękne, że twoi fani docenili to, jak ty wspierałeś innych i to podkreślamy, bo wierzę, że dobro powraca- mówiła Ida Nowakowska.

Jak czytamy na internetowej stronie "Pytania na śniadanie" partnerka Michała Wójcika w ostatni piątek rozpoczęła już leczenie.

Partnerce Michała Wójcika życzymy dużo zdrowia!

U partnerki kabareciarza został wykryty nowotwór.

Michał Wójcik z partnerką i synkiem.

