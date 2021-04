Michał Wiśniewski pokazał urocze nagranie z synem. Falco Amadeus rośnie jak na drożdżach! "Piękne i wzruszające" komentuja fani

Michał Wiśniewski opublikował na Instagramie wzruszające nagranie z synem. Lider zespołu "Ich Troje" pokazał, jak czule opiekuje się swoją najmłodszą pociechą, a internauci zachwycili się słodkim widokiem taty i syna. Musicie zobaczyć, jak Michał Wiśniewski "rozmawia" z małym Falco Amadeusem.

Michał Wiśniewski i jego żona Pola w styczniu br. zostali rodzicami. Na świecie pojawił się wówczas syn pary, Falco Amadeus. Od tamtej chwili minęły już prawie trzy miesiące, a mały Falco Amadeus rośnie jak na drożdżach. Teraz Michał Wiśniewski opublikował w sieci film na którym pochwalił się swoim szczęściem. Na nagraniu dumny tata czule zwraca się do ukochanego synka.

☺️To samo mówiłem każdemu dziecku👶👶👶👶👶. @viviennewisniewska @etiwisniewska @wisniv @fabbka powtórzyłbym to nawet dzisiaj ale obawiam się, że nie dacie się już pocałować w 🦵stopkę ani w 👂uszko ani chociaby w 🤚rączkę - no ale jakby co jestem gotowy zrobić to na sucho... ❤️🍒Love U All 😍🥰😘! - napisał Michał Wiśniewski.