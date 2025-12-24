Michał Wiśniewski pojawił się 25 listopada 2025 roku w programie „Dzień dobry TVN” i opowiedział o swojej decyzji, która wywołała ogromne emocje. Piosenkarz ujawnił, że przeszedł zabieg wazektomii. Jak podkreślił, była to przemyślana decyzja, podjęta wspólnie z żoną Polą Wiśniewską. Oboje uznali, że to najlepsze rozwiązanie, by zakończyć etap powiększania rodziny.

Michał Wiśniewski po rozmowie z żoną poddał się wazektomii

Podczas rozmowy w studiu TVN Michał Wiśniewski wyjaśnił, że jego żona Pola bardzo źle znosiła terapię hormonalną. Tabletki antykoncepcyjne nie wchodziły w grę, dlatego wspólnie szukali alternatywy. Jak powiedział artysta, „należało się zapytać, jakie mamy możliwości”. Wśród propozycji, które przedstawiła mu żona, znalazła się właśnie wazektomia. Pola wysyłała mu linki z informacjami, aby mógł dokładnie zapoznać się z tematem.

Należało się zapytać, jakie mamy możliwości. Moja żona ma również szóstkę dzieci, w związku z czym stwierdziliśmy, że etap produkcji musi zostać zakończony, więc jakie są alternatywy? (...) Moja żona podeszła do tego bardzo rozsądnie. Dała mi alternatywy. Wazektomia była wśród nich. Wysyłała mi linki, żebym najpierw poczytał, się dowiedział ujawnił Wiśniewski.

Michał Wiśniewski jest ojcem sześciorga dzieci. Xavier Michał i Fabienne Marta to potomstwo z małżeństwa z Martą Wiśniewską. Etiennette Anna i Vivienne Vienna urodziły się w czasie jego związku z Anną Świątczak. Z obecną żoną Polą Wiśniewską piosenkarz ma dwoje dzieci: Falco Amadeusa i Noel Cloe. W programie „Call Me Mommy” już wcześniej zdradził, że nie planuje więcej dzieci. W „Dzień dobry TVN” potwierdził: „Stwierdziliśmy, że etap produkcji musi zostać zakończony”.

Michał Wiśniewski opowiedział o kulisach wazektomii

Zabieg odbył się w prywatnej placówce medycznej. Jak podkreślił Michał Wiśniewski, był do niego dobrze przygotowany. W studiu obecny był również lekarz, który tłumaczył szczegóły zabiegu. Dzięki temu artysta nie odczuwał lęku ani niepokoju. Jak zaznaczył w rozmowie, nie czuł bólu podczas zabiegu. Lekarz obecny w programie dodał, że pacjenci na ogół nie skarżą się na ból, a jedynie 1–2 procent z nich może doświadczać niewielkich dolegliwości przez kilka tygodni po zabiegu.

W rozmowie z prowadzącymi Michał Wiśniewski jasno zaznaczył, że zabiegu nie można wykonać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wazektomia w Polsce dostępna jest wyłącznie w prywatnych placówkach. Oznacza to, że mężczyźni chcący zdecydować się na tę formę antykoncepcji muszą liczyć się z koniecznością pokrycia kosztów zabiegu z własnej kieszeni.

