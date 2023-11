Przygotowania do Sylwestra 2019/2020 powoli rozpoczęły się. W tym roku świętować będziemy z wtorku na środę. Do wyboru mamy mnóstwo opcji, a wśród nich zabawy z ulubionymi artystami. Michał Szpak nigdy nie robi sobie wolnego w tę szampańską noc. Gdzie w tym roku wystąpi? Wokalista długo nie mógł się zdecydować, ale ostatecznie wybrał miejsce, w którym pragnie zaśpiewać. Czy gwiazdor wystąpi na "Sylwestrze marzeń" pod Wielką Krokwią w Zakopanem, a może wybrał inne miasto i inną stację telewizyjną? Zobacz!

Reklama

Michał Szpak zaśpiewa na Sylwestrze

Michał Szpak nie zrezygnował z pracy w Sylwestra i znów postanowił zaśpiewać dla publiczności i widzów przed telewizorami. Tym razem, wokalistę zobaczymy na jednej z lepszych sylwestrowych dyskotek w Polsce. Michał Szpak zawita do województwa śląskiego i zaśpiewa na Stadionie Śląskim! Wokalista tak samo jak rok temu, wystąpi na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie.

Zobacz także: Michał Szpak i Margaret podpadli prowadzącym "The Voice of Poland"! Musieli ich upomnieć

A kto jeszcze zagra na Stadionie Śląskim? Obok Michała nie zabraknie zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów. Na scenie zobaczymy między innymi: DJ Bobo, Capitana Jacka, zespół Feel, Ronniego Ferrari czy Sławomira. Nie zabraknie też zespołu Enej, a także Long and Junior.

W ubiegłym roku podczas Sylwestra na Stadionie Śląskim bawiło się ponad 40 tys. osób. Michał Szpak rozgrzał publiczność do czerwoności. Zaśpiewał m.in. I'm So Excited" z repertuaru The Pointer Sisters. Czy tym razem też zdecyduje się na ten utwór? Piosenki oraz strój artysty z pewnością pozostaną do samego końca niespodzianką!

Michał Szpak zaśpiewa na Stadionie Śląskim.

ONS

W ubiegłym roku Michał Szpak także bawił widzów Polsatu.

ONS.pl