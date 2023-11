Michał Szpak od wielu lat zachwyca nie tylko swoim głosem, ale także bardzo oryginalnymi stylizacjami. Artysta uwielbia bawić się modą i nie boi się odważnych kreacji, które wybiera na scenę i na co dzień. Tak też było, kiedy pojawił się w programie "Pytanie na śniadanie". Michał Szpak razem z Tomsonem i Baronem z "Afromental" w śniadaniowym show promowali najnowszą edycję "The Voice of Poland". Jak prezentował się Michał Szpak? Jak zawsze świetnie! Wokalista wybrał dopasowaną, wzorzystą bluzkę, którą zestawił z jeansami z dziurami i połyskującą marynarką. Look artysty uzupełniły czarno-fioletowe buty.

Niestety, okazuje się pomimo świetnej stylizacji Michał Szpak zaliczył małą modową wpadkę... Zobaczcie, o co chodzi!

