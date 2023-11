Reklama

Michał Szpak zachwycił swoim występem podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów"! Sylwestrowy koncert Polsatu już za nami. W Chorzowie wystąpiła cała plejada największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, a wśród nich jeden z najpopularniejszych wokalistów, Michał Szpak! Podczas koncertu muzyk zaśpiewał trzy utwory: m.in. swój hit "Color of your life" i cover piosenki "I’m so excited". Internauci są zachwyceni występem Szpaka!

Michał Szpak dał czadu na scenie!

W sieci pojawiło się nagranie, na którym możemy posłuchać, jak Michał Szpak zaśpiewał cover piosenki "I’m so excited". Wokalista zachwycił swoim głosem! Pod materiałem wideo z sylwestrowego koncertu fani bardzo pozytywnie komentowali występ Michała Szpaka!

Ogień, petarda i moc na scenie ???? Fantastyczny występ ❤️ rewelacyjny występ, więcej takich z Michałem Szpakiem, to jak oddech szerszych horyzontów wykonań... ???????????? Jak show to show! A nie jakieś pitu pitu w trampkach i czapce baseballowej! Artysta całą gębą! Brawo Michał ????✌️ Scena. byla jego. Panie Michale zaspiewal Pan po mistrzosku. Klasa I elegancja- fani komentują na Facebooku.

Posłuchajcie, jak zaśpiewał Michał Szpak! Wokalistka dał czadu na scenie w Katowicach!

Internauci są zachwyceni występem wokalisty.