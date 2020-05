Michał Szpak wziął udział w #hot16challenge2! Fani: "Mógłbyś być bardzo dobrym raperem"

Michał Szpak dołączył do grona gwiazd, które wzięły udział w najpopularniejszym ostatnio wyzwaniu #hot16challenge2! Wyznanie polega na tym, że nominowana osoba ma 72 godziny, aby odpowiedzieć i nominować kolejne osoby. Swoje utwory zaprezentowali już m.in Dawid Podsiadło, Natalia Szroeder, Taco Hemingway, Quebonafide, a ostatnio do tego grona dołączył Andrzej Duda. Zobaczcie, jaki utwór zaprezentował Michał Szpak! Internauci są pod wrażeniem i twierdzą, że "mógłby być dobrym raperem"! Musicie tego posłuchać...

Michał Szpak zaskakuje w #hot16challenge2

Wyzwanie #hot16challenge2 powstało, aby zbierać pieniądze na pomoc medykom w walce z koronawirusem. Dzięki akcji fundacja siepomaga.pl zebrała na ten cel już ponad milion zł. To jednak nie koniec do wyzwania dołączyli kolejni artyści! Teraz to Michał Szpak opublikował swój utwór w sieci!

Michał Szpak uwielbia zaskakiwać publiczność, dlatego jego odpowiedź na wyzwanie #hot16challenge2 musiała być perfekcyjna! Artysta opublikował piosenkę w serwisie YouTube, w której dziękuje medykom pracującym w służbie zdrowia i poświęcającym się walce z koronawirusem. Dodaje też, że przez wirusa świat się zatrzymał i zaczęliśmy doceniać to, co naprawdę ważne, a nie tylko pieniądze i profity. Piosenka szybko zyskała tysiące odtworzeń. Za produkcję utworu odpowiada Krystian Wołek, a autorami tekstu są Michał Szpak i Damian Szpak.

Artysta na koniec nominował Barbarę Wrońską, Mistera D. oraz... Kingę Rusin!

Zobacz wykonanie Michała Szpaka!

Michał Szpak swoim występem potwierdził, że jest wszechstronnie uzdolnionym artystą.

