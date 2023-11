Reklama

Już 27 lutego w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się koncert, o którym mówi się od tygodni. "Artyści przeciw nienawiści" to inicjatywa, za którą stoi między innymi Doda. Wokalistka, tuż po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, wystosowała apel do innych gwiazd, aby połączyły siły i zaśpiewały razem w dobrej wierzy. Do tej pory swój udział w koncercie potwierdzili między innymi Grzegorz Hyży, Margaret, Ewelina Lisowska, Kasia Nosowska, Sarsa czy też zespół Bajm. Czy wśród nich pojawi się także Michał Szpak? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Michał Szpak pojawi się podczas koncertu "Artysty przeciw nienawiści"