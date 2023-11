Michał Szpak znów zachwycił swoim wyglądem? Michał uwielbia bawić się modą i zdecydowanie nie boi się odważnych stylizacji. Wokalista wybiera oryginalne kreacje nie tylko na scenę, ale również poza nią. Tak też było tym razem! Michał Szpak pojawił się w programie "Pytanie na śniadanie" w kolorowym, wzorzystym garniturze. Muzyk razem z Margaret i Kamilem Bednarkiem wybrali się do śniadaniowego programu, aby opowiedzieć o najnowszej edycji "The Voice of Poland".

Jak prezentowali się jurorzy muzycznego talent-show? Michał Szpak przyćmił nawet Margaret? Zobaczcie sami!

