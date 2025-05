Michał Szpak to jeden z najbardziej charakterystycznych artystów polskiej sceny muzycznej – piosenkarz, kompozytor i autor tekstów, który zyskał popularność dzięki programowi X Factor i reprezentowaniu Polski na Eurowizji w 2016 roku. Jego charyzma i wyjątkowy głos przyciągają tłumy. Teraz jednak wokalista zaniepokoił fanów – trafił do szpitala, a koncert w Wejherowie został nagle odwołany. Co się stało?

Michał Szpak odwołuje koncert w Wejherowie

Fani Michała Szpaka muszą uzbroić się w cierpliwość. Wokalista zmuszony był odwołać zaplanowany koncert, który miał odbyć się w Wejherowie. Przyczyną nagłej zmiany planów jest stan zdrowia artysty, który poinformował o wszystkim za pośrednictwem mediów społecznościowych. Artysta nie krył rozczarowania sytuacją, ale jednocześnie przekazał fanom przeprosiny i nowy termin wydarzenia.

W opublikowanej relacji na Instagramie napisał: „Siema, jeszcze raz chciałbym za wczoraj Gdańsk!” – nawiązując do poprzedniego koncertu, który odbył się bez zakłóceń. Następnie dodał:

Druga wiadomość nieco bardziej smutna, gdyż z powodu prozaicznego, jakim jest mała zdzira choroba, muszę przełożyć dzisiejszy koncert w Wejherowie na dzień 13.06. Love you Gays. napisał.

Michał Szpak nie sprecyzował, co dokładnie mu dolega, jednak opublikowane zdjęcie mówi samo za siebie – artysta leży na szpitalnym łóżku i jest podłączony do kroplówki.

Michał Szpak już wcześniej musiał odwoływać występy z powodu choroby

Dla Michała Szpaka to niestety nie pierwszy przypadek, gdy problemy zdrowotne zmusiły go do rezygnacji z występu. Artysta znany ze swojej intensywnej aktywności scenicznej i licznych zobowiązań muzycznych, już wcześniej doświadczył sytuacji, w której choroba pokrzyżowała jego plany zawodowe.

W 2019 roku Michał Szpak musiał niespodziewanie odwołać swój udział w prestiżowym festiwalu w Opolu. Miał być jedną z głównych gwiazd koncertu „Nie pytaj o Polskę #30LATWOLNOŚCI”, który był poświęcony artystom urodzonym po 1989 roku i symbolicznie podsumowywał trzy dekady wolności w Polsce. Niestety, zły stan zdrowia sprawił, że na krótko przed wydarzeniem wokalista musiał się wycofać.

Jak wówczas informował jego menadżer, decyzja o rezygnacji z występu została podjęta z konieczności, a nie z wyboru – Szpak był w tak złej kondycji, że dalszy udział w wydarzeniu był po prostu niemożliwy.

Michał Szpak jest chory. Z powodu złego stanu zdrowia musiał zrezygnować z udziału w festiwalu Opole 2019 i odwołać w ostatniej chwili swój niedzielny występ. Miał być jedną z gwiazd koncertu 'Nie pytaj o Polskę #30LATWOLNOŚCI', podczas którego wystąpili głównie muzycy urodzeni po 1989 roku informował wówczas jego menager.

Dziś, podobnie jak wtedy, fani trzymają kciuki za swojego idola i życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia.

