Michał Szpak trafił do szpitala! Co się stało z popularnym artystą i dlaczego trafił pod opiekę specjalistów? Wiemy! Jak informuje portal wp.pl, Michał Szpak w minioną sobotę został przyjęty do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ze względu na problemy gardłem i krtanią. Michał już kilka dni wcześniej zdradził swoim fanom na Instagramie, że ma problemy ze zdrowiem - muzyk pokazywał wówczas, że musi korzystać z inhalatora. Teraz okazuje się, że po jednym z ostatnich występów trafił do szpitala!

Jak czuje się Michał Szpak?

Michał Szpak trafił pod opiekę specjalistów w szpitalu w Sosnowcu. Według medialnych informacji artysta spędził tam kilka godzin. Jak na niepokojące wiadomości dotyczące stanu zdrowia Michała zareagowali jego fani? Na Instagramie pojawiło się sporo komentarzy.

Miszel... jak sie masz.. daj znak, zyjesz, kochany? ❤️ ojjj biedaczku, cie znowu za chorobsko dopadlo :/ zdrowiej szybciutko! Michał trzymaj się biedaku????- pisali fani Szpaka.

Wszystko wskazuje na to, że Michał Szpak wrócił już do zdrowia. Na Instastory pojawiło się krótkie nagranie, na którym skomentował medialne doniesienia. Zobaczcie sami!

Michał Szpak wrócił już do zdrowia.

W miniony weekend artysta trafił do szpitala.