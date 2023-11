Michał Szpak dobrze wie, jak przyciągnąć naszą uwagę. Wokalista na swoim Instagramie pochwalił się zdjęciem, do którego ubrał same slipki. Internauci zachwycili się sylwetką piosenkarza. Tylko zobaczcie, jak prezentuje się Michał Szpak, gdy na dworze panują tropikalne upały!

Michał Szpak w kąpielówkach

Choć według kalendarza wciąż mamy jeszcze wiosnę, to temperatura na zewnątrz mówi zupełnie co innego. Ponad 25 stopni w cieniu zdecydowanie zachęca do odpoczywania nad basenem. Jednak w taką pogodę nie można długo wystawiać się na słońce i zawsze należy pamiętać o kremach!

W upalne dni Michał Szpak wcale nie chowa się w domu przed słońcem. Artysta na swoim Instagramie pochwalił się właśnie zdjęciem w czerwonych kąpielówkach. Michał nie odpoczywa jednak na basenie, a na swoim balkonie. Sąsiedzi gwiazdora muszą być zachwyceni takimi widokami!

- Michale dzień bez prowokacji, dniem straconym. Ale podziwiam , bo trzeba mieć dużo odwagi i być bardzo pewnym siebie, czego Tobie nie brakuje, żeby wrzucać takie zdjęcia. - Wymienisz banana na brzoskwinię? ???????? - Łowca bananów, pereł i myśli :) - Jaka chudzina a ty mówisz w wywiadzie że masz brzuch tylko gdzie???? - Super sportowy styl. Taki lekki i te banany. Sama witamina???????????????????????? - Michaś zdecydowanie ostatnio przesadzasz z seksapilem. Damn - rozpisywali się internauci pod zdjęciem wokalisty.

Tylko spójrzcie na ostatnie zdjęcie Michała! Jesteśmy pod wrażeniem, a wy?

Michał Szpak często pokazuje zdjęcia, na których jest bez koszulki