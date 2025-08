Michał Szpak wybrał się na koncert Bryana Adamsa. Jednak nie był tam sam. Na muzycznym evencie pojawił się u boku swojego taty.

Michał Szpak pokazał się z tatą. Internauci zachwyceni

Michał Szpak zaskoczył fanów niecodziennym kadrem – na Instagramie opublikował zdjęcia w towarzystwie swojego taty, Andrzeja Szpaka. Wokalista, który rzadko dzieli się swoim życiem prywatnym, tym razem zrobił wyjątek. I to jaki!

Fotografia, która trafiła na instagramowy profil artysty, wywołała niemałe poruszenie wśród jego fanów. Widzimy na niej Michała w charakterystycznym dla siebie, ekstrawaganckim wydaniu – z mocnym makijażem i bujną fryzurą. Obok niego uśmiechnięty tata, ubrany w zwykły T-shirt. Mimo kontrastu stylów panowie wyglądają na sobie bardzo bliskich. Uwagę internautów przyciągnęła nie tylko naturalność zdjęcia, ale i wygląd ojca gwiazdora. "Ale przystojniak z taty!" – można przeczytać w komentarzach.

Choć Michał częściej mówi o swojej mamie - Grażynie, która zmarła w 2015 roku – o ojcu wypowiada się zdecydowanie rzadziej. Wiadomo jednak, że Marek Szpak od lat wspiera syna w jego artystycznych wyborach. Zdjęcie z tatą to rzadki, ale cenny wgląd w bardziej prywatne życie Michała. Fani zgodnie przyznają, że taka odsłona artysty jest niezwykle wzruszająca.

Michał Szpak, znany z zamiłowania do teatralności, barwnych stylizacji i mocnych emocji, po raz kolejny udowodnił, że potrafi zaskakiwać – także w najprostszy sposób. A taki rodzinny kadr, choć niespodziewany, zrobił większe wrażenie niż niejeden występ sceniczny.

Tak wyglądało dzieciństwo Michała Szpaka

Michał Szpak wspomina swoje dzieciństwo w Jaśle. Dorastał w skromnych warunkach – w dwupokojowym mieszkaniu służbowym, które dzielił z rodziną. Kuchnia była wspólna, korzystano z elektrycznych palników i prodiży. Pomimo trudnych warunków, piosenkarz zachował ciepłe wspomnienia, m.in. zapach pieczonego ciasta, który towarzyszył jego dziecięcym latom.

W wieku 10 lat jego matka wyjechała do Włoch, co oznaczało istotną zmianę w jego życiu. Dwa lata później cała rodzina dołączyła do niej. Ten okres był kluczowy w kształtowaniu się artystycznej i emocjonalnej osobowości Michała Szpaka.

