Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub? Takie pytanie wciąż zadawali sobie fani pary po tym, jak prowadzący "Halo, tu Polsat" opublikowali romantyczne kadry z wymownym podpisem "My już po...". Uwagę zwracały nie tylko słowa zakochanych, ale też piękna biała kreacja, w jakiej zapozowała aktorka. Teraz postanowili przerwać milczenie i zaspokoić ciekawość opinii publicznej.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub? Przerwali milczenie

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski uznawani są za jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Po głośnym rozwodzie z Marcinem Hakielem, medialnych przepychankach z Pauliną Smaszcz i transferze z TVP do śniadaniówki Polsatu, zakochani coraz śmielej dzielą się w sieci swoją codziennością. Po tym, jak prowadzący "Halo, tu Polsat" opublikowali wymowne kadry z wakacji, w sieci aż wrzało od plotek. Internauci zastanawiali się, czy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są już po ślubie, co więcej słowa menagera aktorki jeszcze bardziej podkręciły atmosferę wokół domysłów.

Teraz para postanowiła przerwać milczenie. Podczas oficjalnej jesiennej ramówki Polsatu, która odbyła się 31 lipca br., Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w rozmowie z mediami odnieśli się do plotek na temat swojego ślubu.

Czy coś się zmieniło? W naszym życiu niewiele się zmieniło. Jest cały czas bardzo dobrze. Jest fajnie, ale ja wiem, o co pytasz. Szanowni państwo, jeśli dojdzie do tej chwili, do tego momentu, to nie będziemy tego ubierać w słówka. Po prostu powiemy, jak jest - powiedziała Katarzyna Cichopek w rozmowie z Plejadą.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szczerze o ślubie

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w rozmowach z mediami wielokrotnie podkreślali, że choć dzielą się w sieci swoją codziennością, to w kwestii ślubu pragną, by był on wydarzeniem bardzo prywatnym. Podczas najnowszego wywiadu dziennikarz zaznaczył również, że kiedy ich "wielki dzień" nastanie, z pewnością nie powiadomią świata o radosnej nowinie zaledwie zdawkowym komentarzem na Instagramie.

Na pewno nie określimy tego tylko jednym zdaniem: ''My już po''. Nie, nie, nie. To zasługuje na zdecydowanie więcej - podkreślił Maciej Kurzajewski.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski o romantycznych wakacjach w Grecji

Jesienna ramówka Polsatu przyciągnęła plejadę gwiazd. Na czerwonym dywanie Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie szczędzili sobie czułych gestów i wymownych spojrzeń. Podczas najnowszego wywiadu opowiedzieli też o romantycznych chwilach spędzonych w słonecznej Grecji, skąd pochodziły ich zdjęcia z białą suknią aktorki w roli głównej.

Były też wspólne posiłki i to chyba takie momenty, które najlepiej oddają to, co jest między nami, jak dobrze ze sobą się czujemy. To były takie 11 dni, których nie zapomnimy - przyznał Maciej Kurzajewski w rozmowie z Plejadą.

Nic nie dzieje się przypadkiem. My też tak ten urlop zaplanowaliśmy, żeby kończąc go, od razu wejść w pracę, w zawodowe zajętości i obowiązki z pełną siłą i z energią - dodała Katarzyna Cichopek.

