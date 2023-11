Michał Szpak ma ogromne serca! Udowodnił to po raz kolejny odwiedzając dzieciaki z poznańskiego szpitala reprezentując Drużynę Szpiku. Na swoim Instagramie wokalista zamieścił wzruszający post i zdjęcia z chorą Gosią:

To niezwykły zaszczyt móc dzielić się radością, emocjami z tak wspaniałymi i wyjątkowymi osobami! Przedstawiam Wam Gosię która skończyła 5 lat, ta wyjątkowa dziewczynka ma w sobie tak wielka energię która potrafi wywołać bezwarunkowe szczęście mimo tak wielkich przeciwności losu. Tak bardzo chciałbym aby każde dziecko które odwiedziłem, aby wszyscy którzy zmagają się z tą okrutna choroba wygrali walkę o siebie. W obliczu takich wydarzeń człowiek uświadamia sobie jak cenne i kruche jest życie, dlatego tez pamiętajcie aby nie trwonić swojej energii na rzeczy bezużyteczne, pomagajcie i przyłączajcie się do wszystkich akcji które będą mogły pomoc tym niezwykle wyjątkowym dzieciakom ! ❤️ - pisze gwiazdor "The Voice of Poland".