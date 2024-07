Michał Szpak kupił nowe mieszkanie. Gwiazdor pochwalił się nowym lokum na swoim profilu na Facebooku. Michał nadal mieszka w Warszawie, lecz postanowił zainwestować w nieruchmość, która musi być warta naprawdę sporo! Dlaczego? Michał Szpak pokazał zdjęcie z okna swojego nowego gniazdka. Widać na nim Pałac Kultury!

Czas na zmiany w mym życiu Radykalne nienormalne Kryje w przestrzeni swej Zaczynam żyć, zaczynam żyć Dopiero gdy spełniają się... :) New Home - Sweet Home - napisał gwiazdor na swoim profilu.

Fani Michała są pod wrażeniem widoku z jego okna. W komentarza nie zabrakło również gratualcji z okazji rozpoczęcia "nowej drogi życia". ;)

Dzień dobry Michałku! Piękne zielone widoki w ładnej okolicy będziesz mieszkał. Wszystkiego dobrego Ci życzę w nowym mieszkaniu.

Dobra decyzja. Żyjesz ciągle w biegu. Ale każdy z nas powinien mieć swoje miejsce na Ziemi, gdzie sie wraca z wielką radością. Własne mieszkanie w pięknej okolicy to jest to. To jest nasz azyl, gdzie możemy odciąć się od Świata gdy mamy taką potrzebę. Wszystkiego najlepszego w nowym mieszkaniu.

Piękny widok! Dużo szczęścia i radosnych chwil w nowym mieszkaniu.