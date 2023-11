Reklama

Już 1 grudnia odbędzie się wielki finał programu "The Voice of Poland"! W ostatnim odcinku muzycznego talent-show o zwycięstwo będą walczyć Natalia Zastępa z drużyny Michała Szpaka, Anna Deko z drużyny Grzegorza Hyżego, Marcin Sójka z drużyny Patrycji Markowskiej, oraz Maksymilian Kwapień z drużyny Piotra Cugowskiego. Kto zachwyci swoim występem i wygra 9. edycję "The Voice of Poland"? Tego dowiemy się już w sobotę wieczorem. W finale z pewnością nie zabraknie wielkich emocji i wzruszeń.

Podczas naszego ostatniego spotkania z Michałem Szpakiem zapytaliśmy, kto według niego może wygrać program "The Voice of Poland", Co artysta powiedział przed naszą kamerą? Posłuchajcie sami!

Kto według Michała Szpaka ma szansę osiągnąć sukces?