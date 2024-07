Michał Szpak wie jak wykorzystać swój sukces na fastiwalu Eurowizji. Dzięki występowi stał się rozpoznawalny w wielu krajach na świecie. Podczas trwającego festiwalu w Opolu, gdzie Michał zdobył SuperJedynkę w kategorii SuperArtysta, udało nam się go zapytać o plany koncertowe. Trzeba przyznać, że są niezwykle bogate...

Mam bardzo dużo zapytań o koncerty. Z Grecji, Rosji i Białorusi - mówi nam Michał.

Muzyk nie ogranicza się jednak ani do kierunku wschodniego, ani do Europy. Jego plany sięgają o wiele dalej. Gdzie? Posłuchajcie, co powiedział Party.pl

Michał Szpak w Opolu:

