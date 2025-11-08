Michał Szpak to jeden z najbardziej wyrazistych artystów polskiej sceny muzycznej. Znany z charyzmatycznego głosu, scenicznej energii i bezkompromisowego podejścia do mody, od lat budzi emocje zarówno swoją twórczością, jak i wizerunkiem.

Michał Szpak w modnej stylizacji

Michał Szpak znany jest ze swojego odważnego podejścia do mody. Tym razem paparazzi uchwycili go w niezwykle rzucającej się w oczy stylizacji, której najbardziej przyciągającym uwagę elementem były masywne buty – „kopyta” o wartości 5 000 złotych. To model od marki Maison Margiela, która słynie z ekscentrycznych projektów.

Oprócz ekstrawaganckiego ubioru uwagę przechodniów i fotografów przyciągał również samochód, którym Michał Szpak przemieszczał się po mieście. Był to kabriolet marki BMW serii 8, którego wartość szacowana jest na około „pół miliona” złotych.

Uliczny look i wizerunek – co mówi nam o nim ta scena?

Michał Szpak nie pierwszy raz pokazuje, że moda to dla niego coś więcej niż ubranie – to sposób wyrażania siebie. Jego wizerunek od lat przyciąga uwagę mediów, a każda nowa stylizacja staje się tematem dyskusji w sieci. Tym razem artysta zaprezentował look, który można określić jako nowoczesny, ekscentryczny i wyraźnie luksusowy.

Zobacz także: Zillmann komentuje relację z Lesar. Tak odpowiedziała na pytanie