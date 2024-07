Co za afera! Od jakiegoś czasu na Facebooku można było dołączyć do wydarzenia "Pazdan na BALu", czyli wziąć udział w imprezie warszawskiego klubu muzycznego (którego współwłaścicielami są youtuberzy z Abstrachuje, czyli m.in. chłopak Maffashion, Cezary Jóźwik). Okazuje się, że Michał Pazdan nic nie słyszał o takim wydarzeniu i nie ma zamiaru wziąć w nim udziału. Co ciekawe, przedstawiciele klubu twierdzą inaczej.

Reklama

Afera warszawskiego klubu BAL z Michałem Pazdanem

Michał Pazdan jest zaskoczony, że taka grupa powstała na Facebooku. W swoim poście pisze:

Znowu nie o piłce, niestety. Oświadczam, że pierwsze słyszę o jakiejś imprezie pt. "Pazdan na BALu". To wszystko nieprawda, Pazdan na żaden bal się nie wybiera, a sprawa zostanie wkrótce wyjaśniona przez moich prawników. Zupełne nieporozumienie.

Wersja klubu przedstawia się trochę inaczej. Przedstawiciele BALu twierdzą, że wszystko było już dogadane. Menadżerowie klubu byli przekonani, że Michał pojawi się na imprezie:

Sobotnie wydarzenie pod szyldem "Pazdan na BALu" niestety finalnie nie dojdzie do skutku. Wszystkie ustalenia z obu stron były dopięte (tak jak przy wszystkich imprezach z gośćmi specjalnymi, które organizujemy od początku klubu) i byliśmy zapewniani, że pan Michał pojawi się w naszym klubie - niestety wywiązały się nieprzewidziane sytuacje z udziałem osób trzecich, które uniemożliwiają organizację tej imprezy. Przepraszamy osoby zainteresowane za zamieszanie i zapewniamy, że nigdy nie mamy na celu wprowadzania w błąd w kwestii obecności gości, o czym niejednokrotnie mieliście okazję się przekonać - piszą na Facebooku.

Czy sprawa trafi do sądu? Jak myślicie?

Zobacz także

Zobacz także: Stylizacja do klubu, czyli w co się ubrać na imprezę

Michał Pazdan jest oburzony!

Klub ma inną wersję.