Dziennikarz ma świetne kontakty z synem. Jego coming out był dla prezentera cennym doświadczeniem. Co mówi o jego partnerze?

(...) Dziś ma 38 lat, jest przystojnym facetem, ogarniętym, bez maniery zachowania w znakomitym, partnerskim związku. Bardzo cenię i lubię jego partnera. Myślę, że gdy człowiek przeżyje to we własnym domu, z bliskimi, to jest cenne doświadczenie, zmierzenia się ze swoimi odwiecznym stereotypem, który masz. Nie mam teraz żadnego problemu z tym, że mój syn jest gejem, nie psuje to naszej relacji ojciec-syn- zdradził w rozmowie z portalem dziennik.pl.