Michał Malitowski ma za sobą ciężki czas. Juror "Tańca z gwiazdami" zmagał się bowiem z depresją. Tancerz przez długi czas przebywał w szpitalu. To dlatego zniknął z show Polsatu. Chwilę później okazało się, że jego związek z Joanną Leunis rozpadł się po 17 latach! Michał Malitowski poinformował o tym osobiście, za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Okazuje się, że między byłymi partnerami nie wszystko zostało uregulowane. Tylko nam Michał Malitowski zdradził, że już niedługo spotka się w sądzie z Joanną Leunis. Dlaczego? Zobaczcie poniżej!

Choć para nigdy nie wzięła ślubu, na zawsze połączyła ich córka, która przyszła na świat w 2016 roku. Lia obecnie mieszka z mamą w Londynie. Michał Malitowski bardzo żałuje, że nie może widywać córki tak często, jak by chciał.

(...) to jest dla mnie ogromny ból. Jednocześnie staram się nie dawać jej odczuć swojego cierpienia, bo przecież najważniejsze jest teraz, by Lia czuła się spokojna - zdradza Michał Malitowski w rozmowie z "Fleszem".

Tancerz zaznaczył, że na razie przez swoją chorobę miał ograniczony kontakt z córką. Teraz jednak chciałby to wszystko uregulować.

Już teraz mieszkamy oddzielnie i każde z nas układa sobie życie osobno. Dlatego to ja złożyłem wniosek do sądu o uregulowanie kontaktów z córką. Chciałbym opiekować się córką tak często, jak to tylko możliwe bez zaburzania jej poczucia bezpieczeństwa - stwierdza Michał Malitowski.