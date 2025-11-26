Michał Koterski rozwód w zgodzie i bez skandalu

Michał Koterski w rozmowie z „Faktem” potwierdził, że jego związek z Marcelą Leszczak dobiegł końca. Choć już we wrześniu celebrytka mówiła o zakończeniu relacji, dopiero teraz aktor otwarcie przyznał, że sprawa rozwodowa jest w toku. Pozew rozwodowy został złożony w ubiegłym tygodniu, czyli na kilka dni przed 26 listopada 2025 roku. Koterski ujawnił, że decyzja o rozstaniu była dla nich trudna, ale konieczna. Mimo zakończenia relacji zapewnia, że nie ma między nimi wrogości.

Rozwodzimy się w zgodzie. Mamy wszystko dogadane powiedział aktor.

Michał Koterski potwierdził rozwód z Marcelą Leszczak

Para wychowuje wspólnie ośmioletniego syna, Fryderyka. Michał Koterski podkreśla, że to właśnie jego emocje są dla nich najważniejsze. W rozmowie dla „Faktu” Koterski wyznał, że razem z (jeszcze) żoną starają się otoczyć Fryderyka opieką i zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa.

To zawsze jest porażka dwójki dorosłych ludzi. Dziecku rozpada się dom i tego nie można bagatelizować. To jest przede wszystkim dla mojego syna bardzo trudny moment. Więc ja przede wszystkim staram się i myślę, że jeśli można w ogóle w takiej sytuacji powiedzieć o czymś na plus, to jest to to, że ja i Marcela staramy się zaopiekować emocjami naszego syna podkreślił.

Rozwód Michała Koterskiego i Marceli Leszczak przebiega w nietypowy sposób. Aktor przyznał, że mają już ustalone wszystkie kwestie majątkowe i rodzicielskie. Dzięki temu mają nadzieję zakończyć sprawę rozwodową w trybie online. Z wypowiedzi aktora wynika, że para osiągnęła pełne porozumienie bez konieczności prowadzenia trudnych negocjacji sądowych.

Prawdopodobnie uda nam się zakończyć sprawę online, bo mamy wszystko dogadane przed rozwodem: porozumienia rodzicielskie i majątkowe. W takiej sytuacji sprawa odbywa się bez walki i zazwyczaj właśnie online. (...) W takim ugodowym rozstaniu naprawdę dziękuję Bogu, bo rozwód nie jest miłą sprawą dla nikogo. Myślę, że najważniejsze jest zachować klasę i pamiętać, że będziemy rodzicami do końca życia, oraz zaopiekować się emocjami naszego syna. Staramy się to robić i dbamy o to, żeby syn zawsze widział, że jednak jesteśmy pełni szacunku wyjaśnił Koterski.

Ostatnio wiele dzieje się nie tylko w prywatnym życiu aktora. Warto przypomnieć, że Michał Koterski wziął udział w kontrowersyjnym show i dał się zamknąć w więzieniu.

Michał Koterski i Marcela Leszczak nie zamierzają prać brudów

Rozstanie Michała Koterskiego i Marceli Leszczak to jedno z niewielu w świecie show-biznesu, które odbywa się bez medialnego rozgłosu i publicznych konfliktów. Aktor przyznał, że ma świadomość, jak takie zachowania mogą wpłynąć na dziecko.

Często obserwuję w mediach, jak ludzie się rozstają, i zawsze zadaję sobie pytanie: czy oni sobie nie zdają sprawy, że ich dzieci kiedyś to przeczytają? Trudno mi to zrozumieć. Jak można publicznie obrażać mamę swojego dziecka? Jak można stawiać komuś zarzuty, skoro jeszcze niedawno dzieliło się z nim jedno łóżko? I skoro to będzie zawsze rodzic Twojego dziecka ukochanego? przekazał Koterski.

Dziękował również Marceli Leszczak za wspólne podejście do rozwodu.

Cieszę się, że udało nam się stanąć na wysokości zadania i że rozwodzimy się w zgodzie. Nie ma kłótni ani prania brudów publicznie czy medialnych spięć. Dziękuję Bogu, że ja mam w sobie ten rozum i że moja była żona, jeszcze teraźniejsza, bo pozew dopiero wpłynął, również go ma dodał.

