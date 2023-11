2 z 5

Wy rozmawiacie o uczuciach?

M.W.: – Pewnie, że tak. Wiem, że Xavier chciałby znaleźć prawdziwą, dorosłą miłość.

X.W.: – Teraz nikogo nie szukam.

M.W.: – Pamiętam, że jak byłem w jego wieku, zagrałem w przedstawieniu i nagle z nierozpoznawalnego chłopca stałem się osobą popularną w szkole. Zainteresowała się mną wtedy pewna dziewczyna, Amelia, wyższa ode mnie o głowę, ale to nie było ważne. Ona mnie przytuliła, a ja bym świat za to oddał. Pamiętam, że jak mnie rzuciła, to poszedłem do jej mamy na skargę (śmiech). Chciałbym dziś z Xavierem wymieniać się jedynie doświadczeniami, bez wskazówek, jak on ma żyć, co ma robić.

Michale, jakie błędy popełniałeś w miłości?

M.W.: – Chyba jak każdy dzieciak z domu dziecka byłem w miłości bardzo roszczeniowy. Zawsze wydawało mi się, że wiem o niej najwięcej i najbardziej potrafię ją docenić właśnie dlatego, że jako dziecko jej nie doświadczyłem.

X.W.: – Tata jest bardzo wrażliwy.

Ty chyba też jesteś bardzo wrażliwy. Czy ciebie, Michale, to nie martwi?

M.W.: – Czytam jego wiersze, więc mam świadomość, że taki wrażliwiec może mieć ciężko w życiu. Za bardzo ufa ludziom, za bardzo wierzy w ten świat. Ale nie chcę mu tej wrażliwości odbierać. Być może właśnie ona będzie jego największym atutem? Bo od czego są rodzice? Moim zdaniem od tego, by stać z boku w gotowości do tego, by

dziecko w razie kłopotów pozbierać.

Można powiedzieć, że się przyjaźnicie?

M.W.: – Powiem więcej, kiedy łapię doła, to dzwonię właśnie do Xaviera. Syn wie o mnie wszystko!

X.W.: – Mamy do siebie nawzajem wielkie zaufanie. Ja też nie boję się ojcu mówić o swoich problemach, nawet sercowych.

M.W.: – Oczywiście, nie ma takiej możliwości, byśmy mieli taki sam punkt widzenia na ważne sprawy. Jesteśmy przecież innymi ludźmi, dzielą nas różnice pokoleniowe. Chcę przez to powiedzieć, że mój syn ma prawo do tego, by kształtować siebie sam. Gdy Xavier się urodził, powiedziałem w programie „Jestem, jaki jestem”, że jeśli mój syn zechce zostać tramwajarzem, to kupię mu tramwaj. Nie będę zmuszał go do tego, by osiągał to, co mi się nie udało.