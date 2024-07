Michał Baryza po udziale w programie Top Model rozkochał w sobie tysiące kobiet. Model na każdym kroku podkreślał, że nie miał dziewczyny, dlatego fanki nie ukrywały swojej słabości do niego. Nam zdradził czy wiosną jego serce mocniej zabije. Zobacz: Baryza podbił serca kobiet. Zdradził nam, czy jego serce mocniej zabiło na wiosnę

Reklama

Aktualnie uczestnik show pracuje nad zdjęciami do kampanii Roberta Kupisza, a pierwsze zdjęcia już pojawiły się na jego portalach społecznościowych. Baryza słynie również ze swojego poczucia humoru i dzisiaj na Instagramie pochwalił się zdjęciem z backstage'u, na którym prezentuje zupełnie nowy wizerunek. Model postanowił zrobić wiosenny żart swoim fanom i przykleił sobie wąsy. Na szczęście szybko będzie się mógł ich pozbyć, bo my wolimy go w wersji bez.

A Wam jak się podoba?

Zobacz: Ekscentryczne stylizacje gwiazd na pokazie Roberta Kupisza



Zobacz także





Reklama

Baryza reklamuje polską markę: