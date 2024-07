Michał Baryza dzięki udziałowi w programie Top Model może rozwinąć skrzydła i robić karierę w modelingu. Sam jednak zdaje sobie sprawę, że jest to zawód mocno niepewny, dlatego obrał też inną ścieżkę kariery. Zobacz: Baryza nie wiąże swojej przyszłości z modelingiem. Model otwiera swój biznes

Model coraz częściej pojawia się na salonach, ale pracy mu nie brakuje, bo jak zapowiedział już niedługo będziemy mogli zobaczyć go w nowej kampanii. Ostatnio gościł na konferencji marki Reebok, bo jak wiadomo zdrowy styl życia jest dla niego bardzo ważny, a sport jest nieodłącznym elementem jego zawodu. Nam zdradził czy wraz z nadchodzącą wiosną jego serce zabiło mocniej czy fanki wciąż mają szansę go w sobie rozkochać:

Tak, ja jestem wolny. Ja nie prowadzę castingu, nie mam czegoś takiego, że szukam dziewczyny, bo uważam, że jeśli się jakaś pojawi i będzie ta chemia to każdy z nas liczy na coś takiego. Nie zakładam tego czy wiosna jest czy zima, będzie to będzie, nie będzie to nie - powiedział w rozmowie z nami.