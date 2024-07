Michał Baryza zagościł w najnowszym numerze magazynu dla Panów, CKM. Co prawda nie wystąpił w rozbieranej sesji, tylko udzielił wywiadu, w którym podzielił się refleksjami i uwagami na temat pracy modela. Wyznał również, którą z pięknych koleżanek z domu modelek widziałby w rozbieranej sesji okładkowej do pisma. Co ciekawe nie miał problemu ze wskazaniem konkretnych nazwisk:

Myślę, że do sesji w CKM nadawałaby się Michalina i Ola Żuraw. One mają w sobie malutki potencjał, troszeczkę wulgaryzmu i troszeczkę subtelności.

Finalista Top Model podzielił się również tym, czego najbardziej obawia się w pozowaniu do nagich sesji:

Zawsze się obawiam, że hydraulika zacznie działać, jeśli modelka podejdzie za blisko.

