Michał Baryza pokazał pupę na Instagramie! Seksowne zdjęcie gwiazdy "Top Model" robi furorę w sieci! Michał Baryza już wielokrotnie chwalił się nam swoim świetnie wyrzeźbionym ciałem, ale nigdy do tej pory tak odważnie.

Michał Baryza w odważnej sesji!

Michał Baryza po sukcesie w programie "Top Model" nie osiadł na laurach. Wziął udział w kilku spektakularnych sesjach zdjęciowych, które zostały zauważone za granicą. Teraz promuje projekt "Be GreyT for 50 DAYS or even longer" ze swoim udziałem i robi w to głośny sposób! Swoimi kształtami na portalach chwalili się już m.in. Justin Bieber, Joanna Krupa czy Miley Cyrus. Teraz dołączył do nich Michał Baryza! A za fotkę odpowiada Wojciech Jachyra.

Podoba się Wam Michał Baryza w takim wcieleniu?

Michał Baryza pokazał pupę.

Michał Baryza ma doskonałe ciało!

Gwiazdor "Top Model" lubi je pokazywać.