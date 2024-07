Do zmiany wiary piosenkarza namawiali znajomi - producent Philip Bubal i autor piosenek David Wharnsby. Podobno panowie opowiadali Jacksonowi o swojej nowej wierze i jak bardzo pomogła im ona stać się lepszymi ludźmi. Jak relacjonuje gazeta "The Sun", Michael, wychowany na Świadka Jechowy zaczął powoli skłaniać się do pomysłu przejścia na Islam.

Reklama

Jackson zmienił oficjalnie wiarę w zeszłym tygodniu, podczas kameralnej uroczystości w domu jego przyjaciół. Warto zwrócić uwagę, że zrobił to zalewie na kilka dni przed planowaną rozprawą sądową z arabskim Szejkiem Abdullem Al-Khalifą, któremu król muzyki pop jest winien niemal 5 milionów dolarów. Być może Michael Jackson liczy, że Szejk będzie łaskawszy w egzekwowaniu długu od brata w wierze.