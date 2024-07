Odtajniono szokujący raport policji z przeszukania rezydencji Michaela Jacksona z 2003 roku! W tym roku prowadzono śledztwo w sprawie króla popu, który został oskarżony m.in. o molestowanie nieletnich. Dziennikarze strony Radar Online dotarli do szokującego policyjnego raportu z przeszukania jego rancha Neverland. Na miejscu znaleziono mnóstwo ostrej pornografii z udziałem dorosłych i dzieci. Jednak to nie wszystko!

W przeszukaniach willi muzyka wzięło udział ponad 70 policjantów. Co znaleziono w jego domu? M.in. ogromne zbiory pornografii dziecięcej oraz materiały wideo zawierające... tortury dzieci. Nie brakowało sporej ilości leków psychotropowych oraz portretów nagich chłopców, w tym... jego bratanków, synów Tito Jacksona. Jak takie znaleziska komentują eksperci?

Z mojego doświadczenia wynika, że tego typu materiały służą pedofilom do omamienia ofiary, ograniczenia jasności jej widzenia, a w efekcie do ułatwienia samego molestowania. Materiały dowodzą, że Jackson jest uzależnionym od narkotyków seksualnym przestępcą, który korzystał ze zdjęć i filmów pornograficznych, a także materiałów zawierających krwawe tortury i motywy takie, jak rzeź zwierząt, by skłonić swoje ofiary do seksu z nim - napisał w podsumowaniu jeden z ekspertów.