Blanka Lipińska: "Mężczyźni chcą ze mną pójść do łóżka, by zobaczyć jak uprawia seks autorka erotyków"

Sukces to jej drugie imię! Najpierw Blanka Lipińska napisała i sprzedała w milionowym nakładzie powieści erotyczne. Potem na ekrany kin wszedł film "365 dni" na podstawie jej bestsellera. Teraz Lipińska debiutuje w roli gospodyni nowego reality show "Tylko jeden" w Telewizji Polsat, którego bohaterami są zawodnicy MMA, walczący o kontrakt z KSW. W rozmowie z "Party" autorka zdradziła, że zanim została sławna, przez niemal dekadę była związana z organizacją promującą MMA. Jak tam trafiła? Blanka przyznaje, że sportami walki interesowała się już od dziecka. Tę pasję odziedziczyła po swojej mamie, Małgorzacie Lipińskiej, która w młodości trenowała judo.

Zawsze byłam nadaktywna i lubiłam się bić. Dla mojej mamy było to naturalne, bo sama spędziła wiele lat na macie. Nie spodziewała się jednak, że córkę zafascynuje jeszcze brutalniejszy sport – opowiada Blanka.

A właściwie… zawodnicy. Lipińska wspomina, że jej miłość do mieszanych sztuk walki zaczęła się przed telewizorem!

Oglądałyśmy wspólnie z mamą galę KSW. Wtedy na ekranie wypatrzyłam zawodnika, który bardzo mi się spodobał. Zapowiedziałam Małgorzacie, że to będzie mój chłopak. Była przerażona, bo uznała, że „ten chłopiec nie jest normalny” – śmieje się Blanka.

Trzy miesiące później Lipińska była już dziewczyną tego zawodnika. To właśnie dzięki ukochanemu poznała świat KSW. Zaprzyjaźniła się m.in. z założycielami polskiej Konfrontacji Sztuk Walki: Martinem Lewandowskim i Maciejem Kawulskim, którzy kilka lat później, dzięki Dorocie Jurkowskiej z KSW Team, zaprosili ją do współpracy. Zadaniem Blanki było stworzenie drużyny i spójnego wizerunku KSW Girls. Dziś, dzięki programowi „Tylko jeden”, który prowadzi w Telewizji Polsat, znów mogła się znaleźć w środowisku, które kocha najbardziej. A nie jest tajemnicą, że Lipińska najlepiej czuje się w męskim świecie.

Całe życie wychowywałam się z chłopakami i czasem wydaje mi się, że jestem ukrytym facetem. Kobiety mnie drażnią. Są niezdecydowane, rozchwiane emocjonalnie. Wiem, bo jestem jedną z nich. Poza tym nie do końca rozumieją moje poczucie humoru – zdradza.

Ci, którzy dobrze znają Blankę, twierdzą, że w wielu dziedzinach życia zachowuje się „po męsku”. To prawda.

Jestem konkretna, stanowcza, poukładana. To mi bardzo pomaga w biznesie. Czasami przeszkadza w życiu prywatnym. Dlatego potrzebuję silnego partnera, który będzie w stanie wydobyć ze mnie tę kruchą, wrażliwą Blanię, która jest fajną ciepłą kluchą. Na co dzień jestem babką z jajami. Facet musi dotrzymać mi kroku, a wiem, że to trudne – mówi autorka „365 dni”.

Wbrew pozorom sukces książki wcale nie sprawił, że w kolejce do serca Lipińskiej ustawia się tłum mężczyzn. Powód? Blanka uważa… że trochę się jej boją. W końcu za zgrabną i wygadaną blondynką stoją jeszcze intelekt, pieniądze i duża wyobraźnia.

Co łączy Blankę Lipińską i Aleksandra Barona?

Co łączy Blankę Lipińską i Aleksandra Barona? Pisarka śmieje się, że uwielbia stan zakochania, ale… trudno jest jej go utrzymać. Co więcej, ma świadomość, że bycie partnerem Blanki Lipińskiej to niełatwe zadanie. Czy Aleksander Baron, z którym podobno spotyka się od kilku tygodni, okaże się tym, który skradnie jej serce na dłużej? Prowadząca „Tylko jeden” i muzyk Afromental poznali się na premierze filmu „365 dni” i właśnie wtedy miało między nimi zaiskrzyć. Mówi się, że Lipińskiej spodobało się poczucie humoru muzyka i sposób, w jaki odnosi się do kobiet: to, że jest szarmancki, ujmujący i zabawny. Ostatnio oboje można było zobaczyć w finale programu „The Voice Kids”, w trakcie którego Blanka siedziała na widowni, tuż za fotelem jurorskim muzyka. Jednak ani Blanka, ani Aleksander nie chcą komentować tego, co ich łączy. Czy to coś więcej niż sympatia? Mężczyźni?

Teraz w moim życiu jest tylko jeden – ucina Blanka, nie precyzując, czy chodzi o program, czy Barona.

Podobno sytuacja jest „rozwojowa”, ale żadne z nich nie chce zapeszyć. Jakie Lipińska ma plany na najbliższe tygodnie? Z kim planuje wyjechać w dłuższą podróż w ciepłe, egzotyczne miejsce idealne na kitesurfing – ulubiony sport Blanki? Przeczytasz w nowym „Party”.

Blanka Lipińska prowadzi w Polsacie show "Tylko jeden". Na planie pracuje ze swoim przyjacielem, współzałożycielem polskiej Konfrontacji Sztuk Walki, Maciejem Kawulskim.