Księżna Kate, żona księcia Williama, znów znalazła się w centrum uwagi. 11 września 2025 roku podczas oficjalnej wizyty w hrabstwach Suffolk i Kent, gdzie odwiedziła firmy Sudbury Silk Mills i Marina Mill, zaprezentowała się w zupełnie nowej odsłonie. 43-letnia księżna po raz kolejny zmieniła kolor włosów. Na najnowszych zdjęciach widać, że ponownie zdecydowała się na rozjaśnienie fryzury. Zmiana była wyraźna i natychmiast przyciągnęła uwagę mediów oraz internautów. W zależności od oświetlenia nowe włosy Kate wyglądają na jasnobrązowe, a miejscami nawet miodowo-blond.

Metamorfoza księżnej: od ciemnego brązu do miodowego blondu

Księżna Kate przez lata była wierna ciemnobrązowym włosom, które stanowiły jeden z jej znaków rozpoznawczych. Jednak wrzesień 2025 roku przyniósł niespodziewane zmiany. Na początku miesiąca pojawiła się publicznie w zupełnie nowej fryzurze – z włosami w odcieniu blond. Zdjęcia z wizyty w Muzeum Historii Naturalnej pokazały zupełnie nową wersję księżnej Walii.

Blond włosy księżnej Kate wzbudziły mieszane uczucia. Część fanów zachwyciła się świeżym wyglądem żony księcia Williama, inni krytykowali zmianę, twierdząc, że odbiega od jej dotychczasowego wizerunku. Niespodziewanie, już 6 września, Kate zaprezentowała się ponownie w ciemniejszych, brązowych włosach podczas wizyty na stadionie Brighton & Hove Albion. Jednak zaledwie kilka dni później, 11 września, księżna zaskoczyła po raz kolejny. Tym razem wybrała odcień, który w zależności od światła, prezentuje się jako jasnobrązowy lub miodowy blond.

Gdzie pojawiła się księżna i jak zareagowali fani?

Od początku września księżna Kate pojawiła się publicznie kilkukrotnie, prezentując różne wersje swojej fryzury. Najpierw, w blond odsłonie, towarzyszyła księciu Williamowi podczas wizyty w Muzeum Historii Naturalnej. Kilka dni później, 6 września, znów miała brązowe włosy, gdy wspierała sportowców na trybunach stadionu Brighton & Hove Albion.

Jednak to dopiero 11 września wywołała prawdziwą sensację. Wizyta w hrabstwach Suffolk i Kent była okazją do zaprezentowania najnowszej metamorfozy. Nowa fryzura Kate, w zależności od ujęcia, prezentowała się jako jasnobrązowa lub wpadająca w miodowy blond.

Reakcje fanów w mediach społecznościowych były bardzo emocjonalne. Pojawiły się zarówno zachwyty, jak i zaskoczenie liczbą zmian w tak krótkim czasie. Dla wielu obserwatorów księżna stała się symbolem odwagi w eksperymentowaniu z wyglądem, choć część komentatorów zarzuca jej brak konsekwencji.

Księżna Kate Tim Rooke/SIPA/SIPA/East News