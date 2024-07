Robert Lewandowski jest obecnie najlepiej zarabiającym polskim sportowcem, a obok Leo Messiego i Cristiano Ronaldo jest wymieniany jako najlepszy napastnik świata. W ostatnią sobotę po raz kolejny udowodnił, że jest w świetnej formie, gdy podczas meczu Bayern Monachium-Borussia Dortmund strzelił dwie bramki. Podczas jego samego spotkania doznał też kontuzji, ale nie jest ona na tyle poważna, żeby groziło mu wykluczenie z środowego meczu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Fani Roberta już nie mogą doczekać się tego spotkania, bo wszyscy doskonale pamiętają jak w 2013 roku strzelił wielkiemu Realowi aż cztery bramki. Czy i tym razem pokaże na co go stać? Tamtem mecz z Realem był przełomowym momentem w jego karierze, bowiem Robert został zauważony na arenie międzynarodowej. Z czasem zmienił klub i zaczął być wymieniany na liście najlepszych napastników świata. To był ważny moment nie tylko dla niego, ale też dla jego menadżera Cezarego Kucharskiego. Co o karierze Roberta mówi teraz Kucharski? Posłuchajcie wywiadu z menadżerem Lewandowskiego.

Reklama

ZOBACZ: Anna Lewandowska wyglądała zjawiskowo, gdy kibicowała mężowi podczas meczu! „Ciąża to nie choroba”, powiedział Robert

Robert Lewandowski jest teraz w świetnej formie

East News

Reklama

W środę czeka go mecz z Realem