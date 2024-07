1 z 30

Emocje po meczu Polska - Szwajcaria na Euro 2016 nie opadły. Wygraliśmy 5:4 w karnych i jesteśmy w ćwierćfinale! A nasi internauci wzięli się ostro do roboty i do sieci zaczęły trafiać dziesiątki memów. My wybraliśmy najlepsze, żebyście razem z nami mogli się pośmiać! Naszym faworytem są memy MYlik oraz Pazdan w Pulp Fiction. Przypominamy, że następny mecz czeka nas już we czwartek. Polska gra z Portugalią.

