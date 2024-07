1 z 9

Edmund Janniger został ulubieńcem internautów

Edmund Janniger to nowa gwiazda Internetu. Nowy doradca ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza stał się bohaterem internetowych memów. Młody polityk wzbudza niemałe emocje! Jego młody wiek (Janniger ma zaledwie 20 lat) jest szeroko komentowany przez opozycję polityczną PiS'u oraz internautów. Nie brakuje porównań nowego doradcy do Harrego Pottera oraz do Q z filmów o Jamesie Bondzie. Zobaczcie najciekawsze memy, których bohaterem jest Edmund Janniger oraz jego przełożony Antoni Macierewicz!

