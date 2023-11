1 z 5

Przykre wiadomości dla fanów Melanie Griffith. Według informacji zagranicznego tytułu "US Weekly", 61-letnia aktorka znów zmaga się z chorobą nowotworową. W 2019 roku u Griffith wykryto zmiany chorobowe na nosie. Na szczęście nowotwór był we wczesnym stadium. Dzięki odpowiedniej terapii, amerykańskiej aktorce udało się pokonać chorobę. Nie jest to pierwszy nawrót nowotworu u gwiazdy. Aktorka już dwukrotnie zmagała się z reemisją.

Jak czuję się obecnie Melanie Griffith?

